СМИ: комитет Сената США признает факт сговора между Россией и кампанией Трампа

Комитет по разведке Сената США заявил о своем согласии с заключением спецслужб США, которые признают факт того, что Россия якобы вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году, чтобы помочь Дональду Трампу и подорвать позиции Хиллари Клинтон, сообщает USA Today.

Председатель комитета Ричард Берр и его заместитель Марк Уорнер еще в мае заявили, что они согласны с докладом спецслужб, однако сейчас с этим согласился весь комитет, который опубликовал официальное резюме по данному вопросу.

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Данное сообщение является второй частью выводов комитета в ходе продолжающегося расследования предполагаемого вмешательства России на выборах в 2016 году. Окончательный отчет, как ожидается, будет представлен к началу осени.

Отмечается, что выводы сената противоречат выводам Комитета по разведке Палаты представителей США, которые заявили в марте, что американские спецслужбы не смогли доказать факт того, что президент России Владимир Путин пытался помочь Трампу победить Клинтон. Россия отрицает сговора со штабом Трампа во время президентских выборов 2016 года.

Ранее сообщалось, что комитет по разведке в США еженедельно контактирует с автором «русского досье».