Саакашвили назвал трусом президента Грузии и потребовал вернуть гражданство

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал трусом действующего президента страны Георгия Маргвелашвили и потребовал вернуть себе гражданство страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«Маргвелашвили — абсолютный трус, потому что, в первую очередь, он отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство… Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ…», — сказал Саакашвили.

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Саакашвили также заявил, что в процессе лишения гражданства были допущены нарушения и возмутился тем, что неправительственные организации молчат о его недопуске к президентским выборам.

Представители Маргвелашвили назвали неадекватным заявление Саакашвили и указали на то, что он впервые выразил желание о возвращении паспорта.