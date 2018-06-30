Глава Приморья предложил кандидатуру Пучкова на пост сенатора

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко выдвинул кандидатуру бывшего главы МЧС Владимира Пучкова на пост сенатора от региона. Об этом он заявил на региональной конференции «Единой России» во Владивостоке, передает РИА «Новости».

«Владимир Андреевич [Пучков] идет в сенаторы. Кандидат, это окончательное решение», — сказал Тарасенко.

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Пучков занимал пост главы МЧС России с 2012 года до мая 2018 года. В настоящий момент этот пост занимает Евгений Зиничев.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что Пучков может стать кандидатом в сенаторы от Приморья, и если Тарасенко победит на выборах губернатора, то экс-глава МЧС займет место в Совфеде.