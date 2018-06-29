Путин согласился подписать конвенцию о статусе Каспийского моря

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных премий за выдающиеся... Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин принял предложение правительства подписать конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предписывает считать целесообразным подписание конвенции на высшем уровне.

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«Разрешить МИДу России в ходе переговоров о подписании указанной Конвенции вносить в ее проект, одобренный Правительством Российской Федерации, изменения не имеющие принципиального характера», — также уточняется в распоряжении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о фактической готовности конвенции по правовому статусу Каспийского моря.