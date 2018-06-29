В Кремле рассказали, как готовы развивать отношения с США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Россия готова идти по пути нормализации отношений с США, передает РИА «Новости».

Песков напомнил, что Владимир Путин с самого начала подчеркивал заинтересованность российской стороны в развитии и нормализации отношений с США.

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«Российская Федерация заинтересована и готова развивать отношения и идти по пути нормализации отношений с США в той степени, в которой это готовы делать наши американские визави», — заявил Песков.

При этом он отказался комментировать заявление Трампа о том, что внутриполитические противоречия в США мешают улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее представитель Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным сократит напряженность в отношениях двух стран.