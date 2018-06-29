В Белом доме рассказали, чего Трамп ждет от встречи с Путиным
Представитель Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным сократит напряженность в отношениях двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Трамп считает, что встреча с Путиным приведет к конструктивному взаимодействию.
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Она также отметила, что Трамп стремится к встрече с Путиным в интересах национальной безопасности США.
Ранее Трамп заявил, что хочет поладить с Путиным.
Также сообщалось, что встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.
Как отмечалось, это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран, которая не будет связана с саммитами.