В Белом доме рассказали, чего Трамп ждет от встречи с Путиным

Представитель Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что американский лидер Дональд Трамп надеется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным сократит напряженность в отношениях двух стран. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Трамп считает, что встреча с Путиным приведет к конструктивному взаимодействию.

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Она также отметила, что Трамп стремится к встрече с Путиным в интересах национальной безопасности США.

Ранее Трамп заявил, что хочет поладить с Путиным.

Также сообщалось, что встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.

Как отмечалось, это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран, которая не будет связана с саммитами.