МИД назвал дату визита делегации сенаторов США в Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что сенаторы из США приедут в Россию 30 июня, передает РИА «Новости».

«Я могу подтвердить, что в ближайшие дни — 30 июня — 5 июля — в Россию собирается приехать американская парламентская делегация. Ожидается, что она будет включать законодателей из обеих палат», — сказала Захарова на брифинге ведомства.

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Она отметила, что возглавит группу американских законодателей сенатор Ричард Шелби.

Захарова добавила, что в программе визита предусмотрено посещение Санкт-Петербурга и Москвы, а также встреча в Совете Федерации 3 июля. Также запланированы переговоры с другими российскими официальными лицами.

Ранее посольство России подтвердило подготовку визита американских сенаторов в Москву.