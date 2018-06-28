Матвиенко: Пучков может стать сенатором от Приморья

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что экс-глава МЧС Владимир Пучков может стать сенатором от Приморья. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что решение об этом еще не принято.

«Хочу отметить, что решение о кандидатуре сенатора — это прерогатива губернатора. Что касается Пучкова, то предполагается, что он пойдет в тройке (кандидатов в сенаторы) от (действующего) губернатора, и в случае его победы на выборах станет сенатором от Приморского края», — сказала Матвиенко.

Ранее сообщалось, что Пучков лишился должности главы МЧС. Новым руководителем ведомства был назначен Евгений Зиничев. Также Пучков был выведен из Совета Безопасности России.