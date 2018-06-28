Мадуро назвал вице-президента США «ядовитой гадюкой»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обозвал американского вице-президента Майка Пенса «ядовитой гадюкой». Об этом сообщает Reuters.

По словам Мадуро, США стремятся свергнуть его правительство, чтобы захватить богатства страны, в первую очередь речь идет о нефти и природных ресурсах. Он также обвинил Вашингтон в «экономической войне» против Венесуэлы.

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«Каждый раз, когда ядовитая гадюка Майк Пенс открывает свой рот, я чувствую себя сильнее», — заявил Мадуро.

Ранее Мадуро обвинил американские власти в намерении устроить военный переворот на территории страны. По словам Мадуро, США стремятся к уничтожению «Боливарианской революции» и для этого запланировали устроить на территории Венесуэлы военный переворот.