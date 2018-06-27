Определено место встречи Путина и Трампа

Россия и США утвердили место саммита с участием российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров главы государства с советником президента США Джоном Болтоном, передает РИА «Новости».

По словам Ушакова, вопрос встречи двух лидеров обсуждается давно по закрытым каналам.

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«Могу сказать, что достигнута договоренность о проведении саммита, даже договоренность о времени и месте его проведения. Об этом мы совместно с американскими коллегами объявим завтра», — сказал Ушаков.

Помощник президента уточнил, что переговоры велись в закрытом порядке, и раскрыть детали он не может. При этом Ушаков подчеркнул, что речь идет о «третьей стороне», которая является удобным место и для России, и для США.

Переговоры Путина и Болтона 27 июня длились около двух часов.