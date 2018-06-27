Встреча Путина с Болтоном в Кремле продлилась 2 часа

Переговоры президента России Владимира Путина с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в расширенном составе продолжались два часа, передает РИА «Новости».

В переговорах также приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, с американской — посол США в России Джон Хантсман.

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Встреча проходила в представительском кабинете в Кремле.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном российский лидер Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений с американской стороной.

По словам Путина, российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме. Президент отметил, что во многом это является результатом внутриполитических разногласий в США.