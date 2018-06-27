Песков ответил на вопрос о причинах отставки полпреда Путина на Урале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что освобождение Игоря Холманских от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе является «ротационным» процессом, передает РИА «Новости».

«Нет, это ротационный процесс», — сказал Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос о том, с чем было связано решение об отстранении Холманских от занимаемой должности, а также о том, были ли нарекания в связи с его работой.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Игоря Холманских от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе.