Представитель Эрдогана предложил заткнуться конгрессмену из США

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Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын предложил заткнуться в твиттере ведущему демократу в комитете палаты представителей американского конгресса по разведке Адаму Шиффу, подчеркнув, что Реджеп Тайип Эрдоган не нуждается в поздравлениях от него.

Таким образом он ответил на сообщение Шиффа, который призывал не поздравлять турецкого лидера с победой на президентских выборах.

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«Президент Эрдоган, конечно, не нуждается в ваших поздравлениях, Адам Шифф. Турецкий народ высказался. Вам нужно заткнуться», — написал Калын.

Ранее Госдеп прокомментировал победу Эрдогана на выборах президента.

Эрдогана поздравили с победой президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.