Источник: в администрацию президента может перейти экс-сотрудник штаба Путина

Источник, близкий к Кремлю, рассказал «Газете.Ru», что в ближайшее время на работу в управление общественных проектов администрации президента может перейти директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения Разуваева.

В прошлом она возглавляла организационной отдел в предвыборном штабе президента России Владимира Путина, где отвечала за публичные и агитационные мероприятия. По словам источника, скорее всего, Разуваева возглавит департамент, отвечающий за молодежную политику.

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«Насколько знаю, она неформально уже занимается этой работой», — заявил источник.

Другой осведомленный источник, знакомый с ситуацией, подтвердил будущий переход Разуваевой в ведомство.

«Насколько знаю, это назначение действительно должно состояться, если не произойдет ничего экстраординарного», — рассказал источник.

Такую возможность не исключает и еще один источник, близкий к Кремлю.

Напомним, что, согласно указу Владимира Путина о мерах по оптимизации структуры администрации президента, молодежная политика будет курироваться управлением общественных проектов. Его возглавляет Сергей Новиков.