Путин назначил полпредов в федеральных округах

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении своих полномочных представителей в федеральных округах (ФО). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что на своих должностях остались полпред в Северо-Западном ФО Александр Беглов, а также его коллеги в Южном ФО Владимир Устинов и в Сибирском ФО Сергей Меняйло.

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Согласно представленной информации, от должностей были освобождены полпред в Северо-Кавказском ФО Олег Белавенцев, вместо которого назначен Александр Матовников, а также полпред в Уральском ФО Игорь Холманских, которого заменил Николай Цуканов.

Также уточняется, что Игорь Щеглов стал полпредом в Центральном ФО вместо Алексея Гордеева.

Ранее Путин дал поручения по итогам проведенной «прямой линии».