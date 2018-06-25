The Hill: эксперт назвал возможные темы встречи Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп часто говорил о том, как было бы хорошо, если бы он мог улучшить отношения с Россией, несмотря на все трудности, отмечает The Hill. Однако еще не ясно, ищет ли Трамп «конфронтационный саммит» с президентом России Владимиром Путиным.

Бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу отмечает, что именно образ встречи с Путиным может быть «политически выгоден» Трампу, в отличие от фактического решения проблем. Как и на саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном, у Трампа есть политические риски и во время встречи с Путиным, они могут быть даже больше, чем на предыдущем саммите, считает Вершбоу.

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Эксперт отмечает, что США должны работать с Россией при реализации «любой сделки по денуклеаризации» КНДР. Помимо этого, в числе других тем саммита может быть обсуждение иранской ядерной сделки после одностороннего выхода США, участником которой является Россия, а также Афганистан, где Россию обвиняют в поддержке талибов.

Директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер (Heritage Foundation) Нил Гардинер подчеркивает, что нет смысла проводить саммит, если Трамп не собирается противостоять Путину. Гардинер напоминает, Трамп должен противостоять Путину лицом к лицу. Более того, подчеркивает эксперт, он должен признать, что Путин не является другом, союзником или возможным партнером США. Путин представляет огромную угрозу для союзников Соединенных Штатов и должен рассматриваться как противник, считает Гардинер.

Ранее два лидера виделись очно лишь дважды, но на площадках больших форумов: «Большой двадцатки» и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В настоящее время будущая встреча Трампа и Путина назначена на июль.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон действительно планирует посетить Россию, но пока неизвестна дата приезда.