Кадыров назвал имя кандидата на пост председателя правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил мэра Грозного Муслима Хучиева на пост председателя правительства республики, передает РИА «Новости».

Бывший председатель правительства Чечни Абубакар Эдельгериев был назначен советником президента России.

«Мною принято решение представить парламенту ЧР кандидатуру дорогого брата, мэра Грозного Муслима Хучиева для дачи согласия при назначении председателем правительства ЧР. Также мною вносится кандидатура дорого брата, председателя счетной палаты ЧР Исы Тумхаджиева на должность первого вице-премьера», — заявил он.

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Кадыров отметил, что это опытные руководители с большим стажем работы, и выразил уверенность в том, что Хучиеву и Тумхаджиеву «под силу решение самых сложных задач».

Ранее Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с победой футболистов в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта.