Додон рассказал об опасности резолюции ГА ООН по Приднестровью

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что резолюция Генассамблеи ООН, которая призывает Россию вывести войска из Приднестровья, угрожает российско-молдавский отношениям. Об этом он сказал агентству РИА «Новости».

Документ призывает Россию «без оговорок и дальнейшего промедления» завершить вывод оперативной группы войск. По словам Додона, проект резолюции внесло молдавское правительство.

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«Молдавское правительство выдвинуло в ООН инициативу, касающуюся вывода российских войск с территории Молдавии, направленную исключительно на обострение ситуации в республике и нанесение серьезного ущерба молдавско-российским отношениям», — сказал Додон.

Он добавил, что резолюция будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе в плане достижения политического урегулирования приднестровского конфликта.