NYT: Трамп стремится к встрече с Путиным, несмотря на желание союзников изолировать Россию

Президент США Дональд Трамп надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, несмотря на противоречия лидера США с европейскими союзниками по поводу того, как противостоять действиям Москвы в Европе и ближневосточном регионе. Об этом пишет газета The New York Times.

Совсем недавно, напоминает NYT, Трамп призывал вернуть Россию в G7. В любом случае при встрече с Путиным Трамп покажет европейским лидерам, что не намерен быть заложником их подхода к Москве, добавляет газета. Отмечается, что Трамп добивается встречи с Путиным с начала марта, когда поздравил российского лидера с победой на президентских выборах.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа в июле.