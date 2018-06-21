Нуланд: противники США перенимают успешный опыт «российского вмешательства» в политику

Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд заявила, что российские усилия по влиянию на политику США были настолько успешными, что другие противники США, такие как Китай, начинают подражать им. Об этом сообщает NPR.

«Другие страны и враждебные силы в настоящее время адаптируют и совершенствуют российскую методологию, в частности, Китай, который проводит кампании по дезинформации и влияет на операции в Тайване, Австралии и других соседних странах», — заявила Виктория Нуланд в среду на слушаниях в комитете по разведке Сената США.

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Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани призвал к «полноценному и всеобъемлющему» расследованию в рамках «российского дела».