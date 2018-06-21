Times: Вашингтон рассчитывает на встречу Трампа и Путина в июле

Представители администрации США рассчитывают, что встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина пройдет в июле, пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, в Вашингтоне хотят, чтобы встреча лидеров стран состоялась или до брюссельского саммита НАТО 11 июля, или после визита Трампа в Великобританию, который должен состоятся сразу после саммита представителей стран Североатлантического Альянса.

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Отмечается, что «скорее всего» для места встречи будет выбрана Вена из-за того, что там находится штаб-квартира ОБСЕ — США и Россия являются членами этой организации.

Один из них собеседников издания из британского правительства подчеркнул, что властям Великобритании удобнее, чтобы встреча прошла после визита Трампа в Британию. Другой отметил, что возможный диалог Трампа и Путина до саммита НАТО вызовет «тревогу и смятение».

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что у Кремля пока нет понимания по встрече Путина и Трампа.