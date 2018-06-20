Госдеп призвал ускорить внедрение закона об антикоррупционном суде на Украине

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт призвала украинские власти ускорить процесс внедрения закона об антикоррупционном суде, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Науэрт подчеркнула, что американские власти поддерживают позицию главы МВФ Кристин Лагард: она говорила, что закон об антикоррупционном суде на Украине требует доработки.

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»Она и президент [Украины Петр] Порошенко договорились о том, что Рада должна скорее внести поправки в закон, чтобы этот суд смог рассмотреть все дела, находящиеся в его юрисдикции», — говорится в заявлении Науэрт.

Официальный представитель добавила, что после создания нового органа, он должен рассмотреть случаи коррупции на Украине.

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о создании Антикоррупционного суда.