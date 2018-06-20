Путин назначил нового посла России в Аргентине

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Феоктистова послом России в Аргентине и освободил от должности его предшественника. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Феоктистова Дмитрия Валерьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Аргентинской Республике», — говорится в документе.

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Путин также освободил от этой должности Виктора Коронелли, назначенного послом России в Мексике.

Ранее президент России Владимир Путин назначил новых послов в Португалии, Перу и на Кубе.