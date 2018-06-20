Израиль поддержал «отважное» решение США о выходе из Совета ООН по правам человека

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в своем твиттере, что поддерживает решение Соединенных Штатов о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ).

«Израиль благодарит президента [США Дональда] Трампа, госсекретаря [Майка] Помпео и посла [Никки] Хейли за их отважное решение, принятое против лицемерия и лжи Совета ООН по правам человека», — написал Нетаньяху.

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Глава государства подчеркнул, что в течение своей деятельности СПЧ «зарекомендовал себя» как «враждебный и антиизраильский» орган. По его мнению, Совет предает свою миссию в защите прав человека.

Ранее Хейли заявила, что США вернутся в СПЧ в случае реформы организации. Помпео также заявлял, что деятельность СПЧ противоречит государственным интересам США.