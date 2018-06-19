Путин прибыл в Белоруссию на заседание госсовета Союзного государства

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе визита Путин также встретится с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«Лидеры обменяются мнениями по актуальным двусторонним и международным вопросам, в частности по взаимодействию в интеграционных форматах и на международных площадках», — отмечает Кремль.

Реклама

Ранее сообщалось, что из-за визита в Белоруссию российский президент не сможет посетить матч сборной России против команды Египта.