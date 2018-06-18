Нетаньяху нанес необъявленный визит в Иорданию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Иорданию с неанонсированным визитом, во время которого провел переговоры с королем Абдаллой II, передает РИА «Новости».

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и король Иордании Абдалла II встретились сегодня в Аммане», — заявили в канцелярии главы израильского правительства.

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Также отмечается, что лидеры стран обсудили ситуацию в регионе, палестино-израильский мирный процесс и развитие двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили координацию по Сирии и борьбу с международным терроризмом. Отмечалось, что в ходе разговора стороны условились о контактах на различных уровнях.