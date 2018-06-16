Названы время и место встречи премьер-министров стран ШОС

Встреча глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в середине октября в Душанбе. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, передает РИА «Новости».

По его словам, в ближайшие три месяца будет проведена серия совещаний, их результаты будут оглашены после октябрьского саммита.

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«Сейчас главы наших государств дали поручение, и в середине октября состоится заседание совета глав правительств ШОС. Оно состоится в городе Душанбе. Сейчас в заседании глав правительств председательствует Таджикистан. Ориентировочно, это будет где-то в середине октября. Точную дату мы потом скажем», — сказал Алимов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал приоритетное направление взаимодействия в ШОС.