CNN: Трамп отдал честь северокорейскому генералу

Президент США Дональд Трамп отдал честь генералу Северной Кореи Но Гван Чхолю в ходе встречи с делегацией КНДР в Сингапуре. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Трамп в ходе встречи с делегацией Северной Кореи пожал руки всем членам делегации, кроме генерала КНДР Но Гван Чхолю. Потому что тот вместо рукопожатия отдал честь.

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Как отмечается, президент США ответил тем же приветствием. Однако, потом все же пожал генералу руку.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что высоко оценивает встречу главы КНДР Ким Чен Ына и Трампа.

По его словам, эта встреча снижает общий уровень напряжения вокруг Корейского полуострова.