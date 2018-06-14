Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что северокорейского лидера Ким Чен Ына ждут в России с визитом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, можно было бы встретиться с Ким Чен Ыном во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, который состоится в сентябре.

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«Прошу передать лидеру Северной Кореи товарищу Ким Чен Ыну наше приглашение посетить Россию с визитом», — заявил Путин.

Он уточнил, что можно и не приурочивать визит лидера КНДР в Россию к каким-либо международным событиям, детали можно согласовать по линии внешнеполитических ведомств.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил российского президента Владимира Путина с Днем России.