Савченко написала письмо Путину

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко написала письмо президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщается на ее странице в фейсбуке.

В письме она попросила помиловать 66 заключенных в России украинцев.

«Я прошу вас принять решение о помиловании и сделать этот шаг, чтобы мир на украинской земле, мир между украинским и российским народами и мир в международных отношениях России и Украины и других странах цивилизованного демократического общества стал возможен. Я убеждена, что украинский и российский народы будут жить в мире», — пишет Савченко.

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При этом она отметила, что никогда не совершала преступлений против народа России.

Ранее Савченко заявила о своем согласии понести наказание в виде 22 лет тюремного заключения в российской тюрьме.

Надежда Савченко провела в заключении на территории России около двух лет. В начале июля 2014 года ее поместили в СИЗО Воронежа по обвинению в убийстве журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка. Позднее Донецкий городской суд Ростовской области признал Савченко виновной и приговорил ее к 23 годам заключения. В конце мая 2016-го президент России Владимир Путин помиловал Савченко, которую обменяли на двух офицеров ГРУ в украинском заключении.