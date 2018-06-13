Путин назначил помощников президента
Президент России Владимир Путин назначил помощников президента. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин переназначил Ларису Брычеву помощником президента — начальником государственно-правового управления президента, Андрея Белоусова — на должность помощника президента России. Андрей Фурсенко также переназначен помощником президента, Юрий Ушаков сохранил пост помощника президента, Игорь Левитин сохранил свой пост.
Дмитрий Калимулин переназначен помощником президента — начальником референтуры.
Бывший замглавы ФТС, экс-глава УФСБ по Карелии Анатолий Серышевстал новым помощником президента.
Новый пост также получил генерал-полковник юстиции, статс-секретарь — заместитель директора ФСБ России Дмитрий Шальков. Он назначен начальником Контрольного управления президента Российской Федерации.