Одесские депутаты отправили в отставку Марию Гайдар

Депутаты Одесского областного совета приняли решение о прекращении полномочий советника президента Украины Марии Гайдар. Об этом сообщает «Думская».

Ранее Гайдар сама попросила об отставке. Отмечается, что ее отставку поддержали 54 депутата. Причины ее ухода неизвестны.

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Вместо нее депутатом от Блока Петра Порошенко «Солидарность» стал директор медиахолдинга «Думская» Юрий Басюк.

Мария Гайдар, дочь Егора Гайдара, отказавшаяся от российского гражданства в 2016 году, занимала различные государственные посты на Украине. Так, Гайдар была заместителем Михаила Саакашвили на посту губернатора Одесской области, а позднее стала советником президента Украины Петра Порошенко.