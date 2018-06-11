Меркель выразила надежду на продолжительную встречу Путина и Трампа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хотела бы продолжительной встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, передает Bloomberg слова немецкого лидера из интервью телеканалу ARD.

«Я действительно хотела бы, чтобы это [встреча Трампа и Путина] произошло. Я бы даже хотела, чтобы два президента провели продолжительную встречу», — сказала Меркель.

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Канцлер дала интервью после саммита стран «Большой семерки» (G7), который прошел в Канаде. По итогам встречи лидеров государств Трамп отказался подписывать совместное коммюнике, так как его возмутили высказывания канадского премьера Джастина Трюдо.

Ранее Меркель также заявляла, что аргументы Трампа за возвращение России в формат G8 показались ей неубедительными.