Путин заявил о планах посетить Узбекистан

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует осенью посетить Узбекистан, передает РИА «Новости».

Об этом он сообщил во время встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в ходе саммита стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао.

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«Я помню о вашем приглашении, спасибо, постараюсь приехать с рабочим визитом, где-то это у нас осенью запланировано», — сказал Путин.

По словам главы Узбекистана, визит российского президента запланирован на октябрь.

Ранее сообщалось, что Путин в рамках встречи с главой КНР Си Цзиньпином приготовил и попробовал традиционные блюда китайской кухни. Также ранее стало известно, что Путин получил от Си Цзиньпина китайский орден дружбы.