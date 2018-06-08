Путин объяснил, почему диалог с Трампом может быть конструктивным

Российский президент Владимир Путин заявил, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом будет конструктивной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По словам Путина, Трамп является вдумчивым человеком, который умеет слушать, а также реагирует на аргументы, приводимые собеседником.

Реклама

«Все это дает мне основание полагать, что диалог может быть конструктивным», — заявил Путин.

Ранее источник сообщил об обсуждении возможности встречи Путина и Трампа.

«Про президентскую встречу думаем. И в разговорах с американскими партнерами этот вопрос всплывает. Но никаких договоренностей пока нет», — рассказал источник в дипломатической сфере.