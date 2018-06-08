Австрийский журналист рассказал, что было самым сложным в интервью с Путиным

Журналист австрийского телеканала ORF Армин Вольф рассказал о своих впечатлениях после интервью с президентом России Владимиром Путиным 4 июня, передает Politico.

Издание отмечает, что Путин довольно редко дает интервью. Почти часовая беседа президента России с западным журналистом состоялась накануне его официального визита в Вену. Как отмечает в интервью журналист телеканала ORF, он традиционно прерывал ответы собеседника, но делал это меньше обычного – 11 раз за 54 минуты. Армин Вольф рассказал, что после интервью он встретил положительную реакцию от своих зарубежных коллег. И добавляет, что интервью предшествовало пять дней интенсивной подготовки. За это время он посмотрел все предыдущие интервью Владимира Путина и пообщался с российскими экспертами.

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«Это было определенно самое сложное интервью, которое я когда-либо брал по трем причинам», — отмечает Вольф.

Первая сложность была в том, что интервью проходило в Кремле, а не в обычной студии телевизионного шоу. Вторая — синхронный перевод усложнял быструю реакцию. И последняя сложность, по словам Вольфа, заключалась в том, что Владимир Путин – «осторожный собеседник», и зачастую на вопрос отвечает собственным вопросом. Вольф также отметил, что ему пришлось ждать интервью более трех с половиной часов. Австрийский журналист также отметил, что у российского президента «очень хороший немецкий».

О чем Путин рассказал в интервью, читайте в материале «Газеты.Ru».