МИД Франции отреагировал на увеличение Ираном мощностей для обогащения урана
Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что, несмотря на увеличение мощностей по обогащению урана на иранской территории, в настоящее время действия Тегерана не выходят за рамки существующего ядерного соглашения. Об этом министр заявил в эфире радиостанции Europe 1.
По словам Ле Дриана, инициатива по увеличению мощностей по обогащению урана не приветствуется и свидетельствует о раздражении Ирана.
«Но сегодня инициатива, которая была предпринята по увеличению процесса обогащения урана, полностью остается в рамках венского соглашения…», — заявил Ле Дриан.
При этом министр отметил, что приближаться к «красной линии» всегда опасно.
Ранее сообщалось, что Иран направил в МАГАТЭ письмо с уведомлением о начале наращивания мощности по обогащению урана.