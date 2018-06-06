МИД Франции отреагировал на увеличение Ираном мощностей для обогащения урана

Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что, несмотря на увеличение мощностей по обогащению урана на иранской территории, в настоящее время действия Тегерана не выходят за рамки существующего ядерного соглашения. Об этом министр заявил в эфире радиостанции Europe 1.

По словам Ле Дриана, инициатива по увеличению мощностей по обогащению урана не приветствуется и свидетельствует о раздражении Ирана.

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«Но сегодня инициатива, которая была предпринята по увеличению процесса обогащения урана, полностью остается в рамках венского соглашения…», — заявил Ле Дриан.

При этом министр отметил, что приближаться к «красной линии» всегда опасно.

Ранее сообщалось, что Иран направил в МАГАТЭ письмо с уведомлением о начале наращивания мощности по обогащению урана.