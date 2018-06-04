Путин поменял первого замглавы МЧС России
Президент России Владимир Путин освободил от должности первого замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Степанова. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить от занимаемой должности: …Степанова Владимира Викторовича, первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.
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На должность первого замглавы МЧС России назначен генерал-полковник внутренней службы Александр Петрович Чуприян.
Ранее Путин уволил главу МЧС по Кемеровской области.