Посол Франции в Киеве посетила Донбасс

Посол Франции на Украине Изабель Дюмон посетила территорию Луганской области, где обсудила ход операции украинских военных, передает РИА «Новости» заявление замглавы Луганской областной государственной администрации Юрия Клименко.

«Сегодня совместно с командующим Объединенных сил Сергеем Наевым провели встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Украине Изабель Дюмон. Во время встречи говорили о ходе операции Объединенных сил в Луганской области, основных проблемах и угрозах на пути к установлению мира в нашем регионе», — рассказал он.

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Он добавил, что Дюмон заинтересовало состояние промышленности и аграрного сектора Луганской области.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что правительство Украины не желает урегулирования ситуации в Донбассе.