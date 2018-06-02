Дуглас Фирс стал советником Трампа по внутренней безопасности

Контр-адмирал ВМС США Дуглас Фирс стал советником президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности и противодействию терроризму. Об этом сообщил советник президента Джон Болтон, передает Reuters.

«Даг Фирс имеет более чем тридцатилетний опыт по ряду критически важных вопросов внутренней безопасности, в том числе противодействие терроризму, кибербезопасность и ликвидация последствий стихийных бедствий», — гласит сообщение.

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Фирс на протяжении 30 лет работал в береговой охране США. До своего последнего назначения он занимал пост специального помощника президента.

Контр-адмирал сменил на посту советника Тома Боссерта, который ушел в отставку в апреле этого года.