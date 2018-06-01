В Раде назвали инсценировку убийства Бабченко позором СБУ

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Депутат украинской Рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин заявил, что в ситуации с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Служба безопасности Украины (СБУ) опозорила страну. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Добкина, действия спецслужб Украины вызывают недовольство. Он объяснил, что международные организации и правительства разных стран из-за действий СБУ стали участниками «спектакля».

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«На самом деле они (сотрудники СБУ. — Газета.Ru) опозорили нашу страну. Очень много людей за пределами Украины комментировали эту ситуацию, давали оценки свои. Скажем так: поневоле стали участниками этого дешевого спектакля», — подчеркнул Добкин.

Он добавил, что украинская сторона от произошедшего ничего не получила.

«Я не знаю, если это в плане попытки помочь Петру Алексеевичу (Порошенко. — Газета.Ru) повысить свой рейтинг, то я думаю, что они его еще ниже закопали. Что из-под этого получила Украина, ну кроме позора очередного от этих сельских клоунов», — отметил Добкин.

Ранее украинский прокурор Руслан Кравченко сказал, что Борис Герман, которого подозревают в организации покушения на Бабченко, не является агентом Службы безопасности Украины (СБУ).