Путин и Нетаньяху обсудили Сирию

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как отмечается, лидеры стран говорили о ситуации на территории Сирии, обсуждение которой началось во время их переговоров 9 мая.

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«В продолжение переговоров, прошедших 9 мая в Москве, обсуждались некоторые аспекты сирийского урегулирования», — говорится в заявлении.

Кроме того, Путин и Нетаньяху затронули актуальные вопросы, относящиеся к двусторонней повестке.

Ранее израильский посол в Москве Гарри Корен заявил, что встреча израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина прошла успешно.