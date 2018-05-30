Путин назначил врио губернатора Алтайского края выпускника РАНХиГС

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко, говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Тем же указом предыдущий глава региона Александр Карлин был освобожден от должности.

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«Назначить Томенко Виктора Петровича временно исполняющим обязанности Губернатора Алтайского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Алтайского края», — говорится в документе.

Томенко является выпускником Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России.

Ранее сообщалось, что Александр Карлин объявил о своем решении уйти в отставку.