Путин назначил врио главы Амурской области участника «Лидеров России»

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области участника «Лидеров России» Василия Орлова. Об этом говорится в указе на сайте Кремля.

Сообщается, что Путин провел рабочую встречу с Орловым.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Василием Орловым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области», — говорится в сообщении.

Он сменил Александра Козлова, который ранее возглавил Министерство по развитию Дальнего Востока.