Эксперт оценил новые изменения в губернаторском корпусе

Произошедшие 29 мая изменения в губернаторском корпусе — назначение Дмитрия Артюхова на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и назначение Александра Моора на пост губернатора Тюменской области — являются продолжением путинского курса на омоложение кадров.

Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» выразил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

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«Назначения очень логичные, потому что это продолжение курса на омоложение кадров, принцип которого заключается в назначении на ответственные должности людей, имеющих большой опыт и хорошее образование», — говорит Смирнов.

Эксперт также напомнил, что ставший во главе Ямало-Ненецкого автономного округа Артюхов станет самым молодым губернатором — в феврале ему исполнилось 30 лет. Молодой управленец проходил отбор в конкурсе «Лидеры России».

«Опытные люди, зарекомендовавшие себя только с хорошей стороны, — говорит Смирнов о новых губернаторах. — Надежные. Имеют опыт экономического управления».

«Так что это действительно продолжение уже сложившегося курса: во главе регионов становятся не столько политики-популисты, сколько технократы — те люди, которые будут осуществлять прорыв России в технологическое будущее», — резюмирует эксперт.