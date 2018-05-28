Песков рассказал о встречах Путина по теме регионов

Президент России Владимир Путин 28 мая уделит внимание региональной проблематике, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня работает в Москве президент. Очень лаконично вам сообщу, что сегодня президент будет заниматься региональной проблематикой. Каким образом — мы вам будем уже в ближайшее время сообщать», — сказал Песков.

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Он отказался сообщать детали.

Песков также не стал комментировать информацию о ближайшей серии встреч Путина с губернаторами, которые осенью планируют пойти на выборы, Песков сказал: «Я не хочу это комментировать. Следите за нашими сообщениями».

Ранее стало известно, что глава Якутии Егор Борисов объявил, что принял решение подать в отставку по собственному желанию.

Также стало известно, что в Магаданской области сменился губернатор.