В Магаданской области сменился губернатор

Президент России Владимир Путин принял решение назначить временным главой Магаданской области Сергея Носова. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно указу, бывший губернатор Магаданской области Владимир Печеный решил уйти с поста по собственному желанию. Президент его отставку принял.

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«Назначить Носова Сергея Константиновича временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Магаданской области», — говорится в тексте указа.

Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее глава Якутии Егор Борисов принял решение уйти с поста главы региона.