Саркисян пригласил президента Грузии в Ереван

Президент Армении Армен Саркисян пригласил своего грузинского коллегу Георгия Маргвелашвили в Ереван, передает РИА «Новости».

Саркисян отправился в Тбилиси 25 мая для участия в мероприятиях, приуроченных к 100-летию восстановления грузинской государственности.

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«Во время теплой и непосредственной беседы Саркисян пригласил грузинского коллегу в Армению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Саркисян заявил, что добрососедские и партнерские армяно-грузинские отношения продолжают динамично развиваться в атмосфере взаимного доверия.

«Активный межгосударственный диалог, исторически основывающийся на традиционной дружбе и взаимопонимании наших народов, позволяют наметить новые направления партнерства», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Армен Саркисян вышел к активистам, протестующими против эксплуатации золотоносного месторождения на юге страны, и станцевал с ними.