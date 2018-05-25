Эксперт: Пхеньян и Сеул договорятся и без США

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заявил, что безопасность на Корейском полуострове может быть обеспечена и без участия Вашингтона, передает НСН.

Пхеньян готов вести переговоры с представителями США, несмотря на отмену президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Такое мнение выразил замглавы МИД КНДР Ким Ке Гван. По его словам, саммит между странами может пройти в любом формате и в любое время. Напомним, 24 мая Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном.

«Сейчас уже без особой оглядки на США и Южная Корея, и Северная Корея начали взаимодействовать, вести переговоры. Вполне возможно, что они и без особого участия США до чего-то договорятся. Во всяком случае, какой-то диалог будет. Если не нормализация, то умеренные отношения появятся», - отметил американист.