Макрон объяснил выход США из ядерной сделки с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, почему президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из ядерного соглашения с Ираном, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам главы Франции, это произошло потому, что решение о вхождении США в соглашение принял предыдущий американский президент Барак Обама.

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«Я думаю, что президент Трамп отказался от соглашения 2015 года, потому что оно было подписано его предшественником, то есть, плохим по определению», — сказал Макрон в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что сейчас можно создать условия, при которых ситуация не будет развиваться в плохом направлении.

Ранее сообщалось, что Макрон обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном.